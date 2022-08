Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach räuberischem Diebstahl

Offenburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen räuberischen Diebstahl bei einer Veranstaltung auf dem Messegelände haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Samstagnachmittag soll eine 36 Jahre alte Frau mehrerer Kleidungsstücke an einem Verkaufsstand in ihrer Tasche deponiert haben und im Begriff gewesen sein, diese offenbar zu entwenden. Als die Verkäuferin dies unterbinden wollte, soll die Mittdreißigerin die Frau auf den Arm geschlagen haben. Nachdem erst am Folgetag Anzeige erstattet wurde, sollen nun die kriminalpolizeilichen Ermittlungen die genauen Geschehnisse zutage bringen. /rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell