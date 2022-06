Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: 22-Jähriger nach Badeunfall am Heisterberger Weiher vermisst

Gießen (ots)

Driedorf: Ein Gruppe junger Leute hatte in der Nacht am Heisterberger Weiher gefeiert. Ein 22-Jähriger aus Niederroßbach ging in der Nacht zu Fronleichnam, gegen 00:45 Uhr, noch einmal Schwimmen. Nach Angaben seiner Freunde sei er in der Mitte des Sees untergegangen. Sofortige Suchmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr und THW, auch mittels Hubschrauber, Drohne und Sonarboot, führten nicht zum Auffinden des jungen Mannes. Die Suche wird heute fortgesetzt. Dazu wurde der See gesperrt. Besucher werden gebeten, heute nicht dorthin zu kommen.

