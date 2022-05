Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch beim Golfclub

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag versuchten unbekannte Täter auf dem Gelände des "Golfclub am Donnersberg" in einen Werkstatt- und Lagerraum in der "Driving Range" einzubrechen, in dem defekte Golfschläger aufbewahrt und repariert werden. Der Versuch, die Tür aufzuhebeln, führte offensichtlich nicht zum Erfolg, so dass nichts entwendet wurde. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf rund eintausend Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell