POL-PDKL: Ruhige Hexennacht im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landstuhl

Ransweiler (ots) - Am 30.04.2022 zwischen 00.30 Uhr und 09.30 Uhr zerkratzten bislang unbekannnte Täter einen im Bergweg in Ransweiler geparkten Audi. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kaiserslautern ...

