POL-PDKL: Hexennacht

Sankt Alban (ots) - In der Nacht von 30.04.2022 auf den 01.05.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter das Kennzeichen eines in der Hauptstraße in St. Alban geparkten Mercedes-Benz. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kaiserslautern Polizeiinspektion Rockenhausen Telefon: 06361 / 917-0 E-Mail: ...

