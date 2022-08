Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Unfallflucht, Zeugenaufruf

Berghaupten (ots)

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hatte die Besitzerin eines Mercedes am Samstagmittag beim Parken im St.-Georgsweg zu beklagen. Im Zeitraum von etwa 11 Uhr bis 15:30 Uhr stellte die 32-Jährige ihr Fahrzeug ordnungsgemäß, rückwärts in einer Parklücke ab. Beim Zurückkehren musste die Frau Beschädigungen im Bereich des vorderen, linken Radkastens sowie an der Felge des linken Vorderrads feststellen. Nach bisherigem Erkenntnisstand müsste eine noch unbekannte Person das abgestellte Auto beim mutmaßlichen Wenden touchiert haben. Da an dem Pkw gelbe Lackanhaftungen ersichtlich waren, gehen die Polizeibeamten bei dem gesuchten Fahrzeug von einer gelben Lackierung aus. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, welche Hinweise zur Identität eines Tatverdächtigen oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

