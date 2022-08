Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Arbeitsunfall

Appenweier (ots)

Während der Arbeit an gestapelten Baucontainern zog sich ein 55-jähriger Mann am späten Montagmittag in der Ludwig-Winter-Straße schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Erkenntnisstand stürzte der Arbeiter gegen 14 Uhr beim Hochsteigen auf einer Leiter aus circa vier bis fünf Metern ab. Den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Appenweier liegen bislang keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter vor.

/xo

