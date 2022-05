Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (590) Herrmann: 11. Festival der Polizeipuppenbühnen im Raum Nürnberg (12.05.2022 PM 146b/2022)

Nürnberg (ots)

11. Festival der Polizeipuppenbühnen im Raum Nürnberg - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lobt das wichtige Engagement: Schützt Kinder vor typischen Gefahren im Alltag und im Straßenverkehr - 54 Vorstellungen von neun Polizeipuppenbühnen

Das 11. Internationale Festival der Polizeipuppenbühnen findet vom 16. bis zum 20. Mai 2022 an verschiedenen Spielörtlichkeiten in Nürnberg und Umgebung (Altdorf, Fürth, Herzogenaurach, Schwabach und Stein) statt. Neun Polizeipuppenbühnen aus Deutschland und Luxemburg werden bei 54 Vorstellungen mehrere tausend Kinder erreichen. Bei der Vorstellung des Festivalprogramms heute in Nürnberg lobte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann als Schirmherr das wichtige Engagement der Polizeipuppenbühnen: "Unsere Polizeipuppenbühnen sind besonders kindgerecht. Damit gelingt es, unsere Kinder altersgerecht über die typischen Gefahren im Alltag und im Straßenverkehr aufzuklären. Durch das Mitmachprogramm stellt sich der Lerneffekt viel besser ein, als bei Verboten oder dem erhobenen Zeigefinger."

Von der positiven Wirkung konnte sich der Innenminister bei einer Vorstellung der Polizeipuppenbühne Nürnberg selbst überzeugen. Im Stück 'Ping und der verlorene Ball' brachte der Polizeihund Wuschel Kindergartenkindern aus Nürnberg bei, sich nicht von Fremden locken zu lassen und wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält. "Der große Zuspruch und die Begeisterung der Kinder und auch der Erwachsenen sprechen für sich", erklärte Herrmann. "Das zeigen auch die leuchtenden Augen im Publikum."

Informationen zum Internationalen Festival der Polizeipuppenbühnen sind unter https://www.vippf.de/ abrufbar.

