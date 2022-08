Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Dienstag (02.08.), 14.00 Uhr und Donnerstag (04.08.), 12.50 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Felsenstraße verschafft. Das Haus liegt zwischen der Breiten Straße und der Ludwig-Dürr-Straße. Die Täter schoben dort ersten Ermittlungen zufolge zunächst das heruntergelassene Rollo eines Fensters hoch und hebelten dann das Fenster auf. Im Haus wurden in fast allen Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Ersten Angaben zufolge entwendeten die Täter Schmuck, einen Laptop und ein Handy. Über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

