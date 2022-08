POL-ST: Rheine, Fünf Mülltonnen standen in Flammen

Emsdetten (ots) - Am Mittwochnachmittag (03.08.2022) hat sich um 16.47 Uhr auf der B481 in Höhe der Überführung Lindenstraße ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet. Ein 54-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit seinem 3er BMW auf der B481 in Richtung Rheine. Ein 38-jähriger Mann aus Tecklenburg war ebenfalls in einem 3er BMW auf der B481 in entgegengesetzter in Richtung, Fahrtrichtung Emsdetten, unterwegs. Nach ...

mehr