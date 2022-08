LPI-SLF: Unfall verursacht und weitergefahren

Schleiz (ots) - Ein 35-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 4:50 Uhr mit seinem Mercedes das Gelände einer Tankstelle in der Plauenschen Straße in Schleiz. Mehrere Zeugen stellten deutlichen Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer fest und informierten die Polizei. Die Beamten trafen den Fahrzeugführer sichtbar angetrunken an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen ...

