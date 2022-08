LPI-SLF: Zeugen stellten Ausfallerscheinungen bei Fahrer fest

Pößneck (ots) - Am Sonntag gegen 11:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen Fahrzeug-Führer in der Neustädter Straße in Pößneck. Der Fahrer gab an, im Besitz einer italienischen Fahrerlaubnis zu sein, diese aber nicht dabei zu haben. Da der Verdacht auf Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung bestand, durchsuchten die Beamten den PKW und führten einen Oberflächentest am Lenkrad durch. ...

