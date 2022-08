Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Betäubungsmittel-Einfluss

Pößneck (ots)

Am Sonntag gegen 11:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen Fahrzeug-Führer in der Neustädter Straße in Pößneck. Der Fahrer gab an, im Besitz einer italienischen Fahrerlaubnis zu sein, diese aber nicht dabei zu haben. Da der Verdacht auf Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung bestand, durchsuchten die Beamten den PKW und führten einen Oberflächentest am Lenkrad durch. Dieser verlief positiv auf Amphetamine und Kokain. Im Auto entdeckten sie ein Ziehröhrchen und stellten dieses sicher. Einen Drogenvortest verweigerte der Mann. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Fahren unter Einfluss berauschender Mittel leiteten die Beamten im Anschluss ein.

