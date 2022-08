Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach missglückter Motorrad-Kontrolle gesucht

Remptendorf/ Liebschütz (ots)

Beamte der Schleizer Polizei wollten am vergangenen Mittwoch (24.08.2022), gegen 15:00 Uhr, ein Motorrad in Liebschütz kontrollieren. Als der Unbekannte die Beamten sowie das Anhaltesignal des Funkstreifenwagens bemerkte, flüchtete er unerkannt von der Bahnhofstraße aus in Richtung eines unbefestigten Waldweges, sodass die Verfolgung abgebrochen werden musste. Das Motorrad verfügte über kein Kennzeichen, kann jedoch wie folgt beschrieben werden: Es handelte sich mutmaßlich um eine Art Crossmaschine in weiß mit schwarzen Elementen. Der gesuchte Fahrer trug eine Art Motorrad-Kombi, schwarze Hose, schwarze Jacke mit rot-weißer Aufschrift sowie einen mehrfarbigen Helm (weiß, orange, rot, silbern). Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz entgegen, es wird u.a. aufgrund des Verdachts des Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

