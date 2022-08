Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführerin stößt mit Pkw gegen Hauswand

Lauscha (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Kreuzstraße in Lauscha zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw gegen eine Hauswand prallte. Nachdem die Beamten vor Ort waren, stellte sich schnell heraus, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Sie beabsichtigte aus dem Hof des Mehrfamilienhauses zu fahren. Beim Einfahren in die Kreuzstraße überfuhr sie ein Schlagloch und verlor die Kontrolle über ihren DACIA. Nach einer beinahe 180°-Kehre stieß sie gegen die Hauswand. Die Bausubstanz blieb ohne größere Schäden und Beeinträchtigung. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Dort erfolgte auch die Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines.

