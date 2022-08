Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pedelecs entwendet

Sonneberg (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden in der Breiten Straße in Sonneberg erneut zwei hochwertige Pedelecs entwendet. Der/die Täter schnitten das Schloss durch und entkamen unerkannt. Gesucht wird ein Scott Strike E-Ride 920, Farbe grau und ein KTM Macina Race 572, Farbe orange. Sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Standort der Fahrräder nimmt die Polizei Sonneberg entgegen. Die Fahrräder besitzen einen Gesamtwert von 9000 Euro.

