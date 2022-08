Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Steinach (ots)

Am Sonntag, 21.08.2022 gegen 15 Uhr vernahm ein Anwohner der Straße Göritz einen lauten Knall und stellte beim Blick aus dem Fenster fest, dass ein weißer Pkw gegen seinen Zaun gefahren war und sich danach von der Örtlichkeit entfernte. An dem Zaun entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt und zum Verursacher. Die Ermittlungen zu der Unfallflucht wurden aufgenommen. Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 an die Polizeiinspektion Sonneberg erbeten.

