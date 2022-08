Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kennzeichen von geparktem Fahrzeug entwendet

Sonneberg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 24.08.2022, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 25.08.2022, 00:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der "Kaufland"-Filiale in der Bettelhecker Straße die hintere Kennzeichentafel von einen Pkw entwendet. Wer Hinweise zum Sachverhalt sowie dem bisher unbekannten Dieb machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 mit der Polizeiinspektion Sonneberg in Verbindung zu setzen.

