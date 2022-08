Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnsgereuth (ots)

Am Mittwoch, dem 24.08.2022, ereignete sich gegen 09:00 Uhr in Arnsgereuth ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein unbekannter Lkw Fahrer befuhr die Straße "Zum Silbersee" in Arnsgereuth bis zur Straßenabsperrung durch Straßenausbau. Hier fuhr er vermutlich rückwärts um zu wenden und stieß dabei mit seiner hinteren rechten Seite gegen eine massiv gemauerte Zaunbegrenzung und beschädigte diese erheblich. Der Unfallverursacher entfernte sich dann vom Unfallort, ohne Hinweise auf seine Identität zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

