Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutter und Kleinkind nach Verkehrsunfall leicht verletzt

B 89/ Sonneberg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 09:45 Uhr, kam es in Sonneberg/ OT Oberlind auf der Bundesstraße 89 zu einem Verkehrsunfall, wodurch eine Mutter und ihr Kleinkind leicht verletzt wurden. Die 34-Jährige befuhr die Bundesstraße in Richtung Kronach, als sie aus bislang unklarer Ursache von der Straße abkam, über ein Feld fuhr und dort mit einer Schranke zusammen prallte. Aufgrund der zunächst unklaren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher am Einsatzort landete und es aufgrund dessen eine Straßensperrung erforderlich wurde. Glücklicherweise wurden jedoch sowohl bei der Mutter als auch dem Kind lediglich leichte Verletzungen festgestellt, sodass beide mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus kamen. Ein Abschleppdienst war zur Bergung des Unfallfahrzeuges im Einsatz, die Straße wurde gegen 11:00 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

