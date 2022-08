Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verdacht des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gesucht

Saalfeld (ots)

Aufgrund des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion im Bereich der Kulmstraße in Saalfeld werden Zeugen gesucht. Unbekannte hatten zwischen Sonntagabend bis Montagmorgen in einer Hauseinfahrt, Höhe der Kulmstraße 4, einen augenscheinlich selbst gebastelten Sprengsatz hinterlegt und teilweise entzündet. Glücklicherweise kam es nur zur teilweisen Zündung des präparierten Böllers, sodass keine Personen verletzt wurden. Es entstand jedoch leichter Schaden an der Hausfassade. Zeugen, welche Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen an die KPI Saalfeld unter 03672- 417 1464.

