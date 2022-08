Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzungen auf Rudolstädter Vogelschießen

Rudolstadt (ots)

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag kam es zu Auseinandersetzungen auf dem Rudolstädter Festgelände. In der Nacht von Samstag zu Sonntag verließen mehrere junge Erwachsene sowie Männer nach Aufforderung durch die Security nach Veranstaltungsende das Gelände nicht, sodass es zum Polizeieinsatz kam. Als die eingesetzten Beamten vor Ort erschienen, folgten durch die Männer bereits verbale Angriffe sowie wurden Beleidigungen ausgesprochen. Darüber hinaus kam es zu körperlichen Übergriffen durch die Gruppe auf weitere, polizeiliche Unterstützungskräfte. Durch die Polizei wurde u.a. einfache, körperliche Gewalt sowie Pfefferspray eingesetzt. Die Personalien und Strafanzeigen wurden erfasst, die Männer müssen sich nun strafrechtlich verantworten. Und auch in der zurückliegenden Nacht, von Sonntag auf Montag, leistete ein Mann gegenüber den eingesetzten Beamten Widerstand. Als der 20-Jährige nach einem vorangegangenen Platzverweis beabsichtigte, das Veranstaltungsgelände mit einem abgebrochenen Tischbein zu betreten, wurde ihm der Zutritt verwehrt. Der nicht unerheblich Alkoholisierte wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizei, sodass er unter Einsatz von Pfefferspray gefesselt wurde. Anschließend begutachtete der Rettungsdienst den Mann, sodass er schließlich u.a. aufgrund seiner Gemütslage in Unterbindungsgewahrsam genommen wurde. Der 20-Jährige muss sich nun ebenfalls strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell