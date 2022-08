Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti gesucht

Schleiz (ots)

:Zwischen Freitagnachmittag bis Samstagmorgen beschmierten bislang Unbekannte einen Triebwagen des Fördervereins Wisentatalbahn in Schleiz Am Bahnhof. Die Unbekannten brachten großflächig Schmierereien in verschiedenen Farben auf den Wagon auf, sodass Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Eine politische Tatmotivation ist nicht bekannt, Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei in Schleiz zu melden.

