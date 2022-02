Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

Als der 35-jährige Fahrradfahrer am Montagabend um 18:32 Uhr den Fahrradstreifen an der Saarstraße, entlang der Katholischen Hochschule, in Richtung Innenstadt befuhr, kam ihm ein 24-Jähriger auf einem E-Scooter entgegen, welcher eigentlich auf der anderen Straßenseite hätte fahren müssen. Die beiden Mainzer kollidierten schließlich, sodass der Fahrradfahrer stürzte und sich hierdurch an Knöchel, Knie und Schulter verletzte.

Der Fahrer des E-Scooters muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Hinweis: Die Bestimmungen über die Nutzung eines E-Scooters sind übersichtlich auf der Homepage der Stadt Mainz aufgeführt (https://www.mainz.de/leben-und-arbeit/mobilitaet-und-verkehr/elektro-tretroller.php#SP-grouplist-18-1:1).

