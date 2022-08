LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sonneberg (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem E-Rollerfahrer in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg. Beide Beteiligten stürzten und verletzten sich hierbei leicht. Sowohl ein Atemalkoholtest als auch ein Drogenvortest verliefen bei der Fahrradfahrerin positiv. Deshalb wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Sonneberg durchgeführt. Rückfragen bitte an: ...

mehr