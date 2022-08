Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gleich zwei Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Fahrzeugführern

Lauscha/ Piesau (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Freitag Abend infolge des Genusses alkoholischer Getränke. Zunächst erhielt die Polizei Sonneberg die Mitteilung über einen Verkehrsunfall in Piesau. Hierbei ist ein Pkw in einen Gartenzaun gefahren, wodurch Sachschaden entstand. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer führte zu einem Wert von ca. 1,5 Promille. Durch Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld wurde der Fahrzeugführer zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus Neuhaus am Rennweg verbracht. Bei dem Unfall sollte es nicht bleiben: Nur einige Minuten später wurde durch eine Streifenbesatzung der Einsatzunterstützung Saalfeld ein weiterer Verkehrsunfall in Lauscha bekannt. Einer der beteiligten Fahrzeugführer erbrachte einen Atemalkoholwert von ca. 1,1 Promille. Auch dieser wurde zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus Neuhaus am Rennweg verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell