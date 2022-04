Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220426-4: Drei hochwertige Radlader nach Diebstahl sichergestellt

Hürth (ots)

Am Montagnachmittag (25. April) hat ein Zeuge (22) einen gestohlenen Radlader auf einem Industriegelände in Hürth-Kalscheuren geortet. Polizisten stellten die Arbeitsmaschinen sicher und händigten diese an die Eigentümer aus.

Gegen 15 Uhr begaben sich Polizeibeamte mit dem 22-Jährigen auf das Gelände an der Ursulastraße. Dort fanden sie unter einem Carport drei Radlader in einem Wert in sechsstelliger Höhe. Davon war einer bereits als gestohlen gemeldet. Bei weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass auch die anderen beiden entwendet worden waren. Nachdem Kriminalbeamte eine Spurensicherung durchführten, setzten sie die Eigentümer in Kenntnis und händigten die Radlader an diese aus. Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 23 aufgenommen. (ml)

