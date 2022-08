Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 18.08.2022, gegen 11:00 Uhr, bis Freitag, 19.08.2022, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich in Saalfeld auf einem Parkplatz in der Kulmbacher Straße ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte hatte ihren Pkw Toyota (schwarz) in diesem Zeitraum dort geparkt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen großflächigen Lackschaden am Fahrzeugheck fest, unter anderem war die Stoßstange eingebeult und stark zerkratzt. Möglicherweise könnte es sich um ein weißes Verursacherfahrzeug gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell