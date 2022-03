Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag kam es zwischen 06.30 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Parkplatz am Wollmarkt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Offenbar während eines Parkvorgangs kollidierte ein Unbekannter mit dem geparkten VW eines 52-Jährigen. An der hinteren Seite entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0062415/2022) zu melden. (db)

