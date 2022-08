Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eigentümer von sichergestelltem Fahrrad gesucht

Saalfeld (ots)

Das abgebildete Fahrrad wurde am 17.04.2022 im Stadtgebiet Saalfeld polizeilich sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass das Rad offensichtlich Anfang April in Saalfeld im Bereich Markt gestohlen wurde. Die Rahmennummer und FIN sind bekannt, so dass bei Vorlage eines Eigentumsnachweises die Herausgabe an den rechtmäßigen Eigentümer erfolgen könnte, welcher hiermit gesucht wird. Für Rückfragen steht die Pressestelle der LPI Saalfeld oder der Inspektionsdienst zur Verfügung.

