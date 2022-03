Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Sachbeschädigung auf Spielplatz

Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Am Spielplatz "Alter Stadtgarten" kam es am Montagnachmittag zu einer Sachbeschädigung durch zwei bislang unbekannte Jugendliche. Zuvor gerieten diese gegen 17:30 Uhr mit zwei anderen Kindern in einen Streit, in dessen Verlauf die beiden Verdächtigen das mitgeführte Fahrrad eines der Jungen beschädigten. Die Täter flüchteten danach in Richtung Schauenburg. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 60 Euro geschätzt. Ein Unbekannter soll zwischen 12 und 13 Jahre alt sein. Er soll eine dünne Statur, einen hellen Teint und blonde, kurze Haare gehabt haben. Bekleidet war dieser mit einer schwarzen Jogginghose mit weißer Nike-Aufschrift, sowie einem dunkelblauen T-Shirt. Weiterhin führte er ein blaurotes Fahrrad mit sich. Die zweite Person soll zwischen 16 und 17 Jahr alt sein. Er hatte ebenfalls eine dünne Statur, einen südländischen Teint, sowie braune, kurze Haare. Der Jugendliche trug eine schwarze Jogginghose und ein orangenes T-Shirt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeipostens Oberkirch unter der Telefonnummer 07802 702610 in Verbindung zu setzen.

