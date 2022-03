Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - In Firmengebäude eingebrochen, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben nach einem Einbruch am frühen Dienstagmorgen in eine Firma in der Straße "Breite Weg" die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften Unbekannte zwischen 03:20 Uhr und 04:15 Uhr gewaltsam durch ein Rolltor der Technikniederlassung mit angegliederter Postfiliale eingestiegen sein und die Geschäftsräume durchwühlt haben. Die genaue Höhe des Sachschadens und das entwendete Diebesgut sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

