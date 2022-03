POL-OG: Offenburg, B33A - Steinewerfer

Offenburg (ots) - Ein noch unbekannter junger Mann soll am Sonntagabend in ein Anwesen in der Kinzigstraße eingestiegen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der ungebetene Besucher kurz nach 21 Uhr zunächst gewaltsam an der dortigen Haustür zu schaffen gemacht und im Anschluss ein Fenster eingeschlagen haben. Als er in das Haus eingestiegen war und auf die Hausbewohnerin traf, soll der wieder das Weite gesucht ...

mehr