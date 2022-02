Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Schlutup

Eigentümer:in von verunfalltem Kater gesucht

Lübeck (ots)

Am Montag, 31.01.2021, ereignete sich gegen 17:20 Uhr in Lübeck in der Wesloer Straße auf Höhe der Hausnummer 19 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Katze angefahren wurde. Sie verstarb auf dem Weg in die Tierklinik.

Die Polizei sucht nun nach der Halterin bzw. dem Halter eines weißen, unkastrierten Katers. Vermutlich europäisch oder britisch Kurzhaar. Wem das Tier gehört, oder wer Hinweise auf die/den Eigentümer/in geben kann, möge sich bitte bei der Polizeistation in Schlutup unter der Telefonnummer 0451-9299391-0 melden.

