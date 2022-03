Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bei Einbruch gestört

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter junger Mann soll am Sonntagabend in ein Anwesen in der Kinzigstraße eingestiegen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der ungebetene Besucher kurz nach 21 Uhr zunächst gewaltsam an der dortigen Haustür zu schaffen gemacht und im Anschluss ein Fenster eingeschlagen haben. Als er in das Haus eingestiegen war und auf die Hausbewohnerin traf, soll der wieder das Weite gesucht haben. Gestohlen wurde letztlich nichts. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Rufnummer 0781 21-2200 Hinweise entgegen.

Bei dem mutmaßlichen Einbrecher soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Er wird als südländisch beschrieben und soll weder Brille noch einen Bart getragen haben.

/ya

