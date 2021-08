Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 1. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tatort : Wolfenbüttel, Neuer Weg

Tatzeit : Samstag, 31.07.2021, 08.48 Uhr

Am Samstagmorgen wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel auf einen PKW aufmerksam, der den Neuen Weg stadtauswärts befuhr. Der Fahrer des VW Passat war den Beamten bereits aus früheren Einsätzen bekannt. Dieser war nämlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und untersagten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt. Gegen den 30-jährigen, in Wolfenbüttel lebenden Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Tatort : Wolfenbüttel, Ortsteil Leinde, Kreisstraße Tatzeit : Samstag, 31.07.2021, 08.00 - 09.30 Uhr

Am Samstagmorgen ereignete sich in der Ortschaft Leinde eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der die Kreisstraße offensichtlich in Richtung Cramme befahren hatte, kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Klein-LKW der Marke Iveco. Obwohl dadurch ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro am geparkten Fahrzeug entstanden ist, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Diebe klettern auf Balkon

Tatort : Wolfenbüttel, Wullenweberstraße Tatzeit : Samstag, 31.07.2021, 00.30 Uhr

Ungebetenen Besuch hatte ein Bewohner der Wullenweberstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bislang unbekannte Diebe kletterten auf seinen Balkon und entwendeten von dort einen Liegestuhl im Wert von 180 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell