Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP, UL) Geislingen, Dornstadt - Pkw-Lenker verursacht mehrere Unfälle

Zum Glück nur leicht verletzt wurden die Beteiligten mehrerer Unfälle auf der B10.

Ulm (ots)

Ein rücksichtsloses Verhalten legte ein 41-Jähriger am Samstagabend an den Tag. Nun ist er seinen Führerschein los und er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Autofahrer war gegen 20.20 Uhr in Geislingen auf der B10 in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe der Straßenmeisterei überholte er trotz Gegenverkehr. Dabei streifte er mit dem linken Außenspiegel seines Seats einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 42 Jahre alte Kradlenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er, sowie seine 15 Jahre alte Sozia erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein weiterer 36 Jahre alter ebenfalls entgegenkommender Motorradfahrer wich dem Seat nach rechts aus und kam dabei auch zu Fall. Auch dieser Zweiradfahrer und sein 13-jähriger Sozius wurden zum Glück nur leicht verletzt. Alle vier konnten nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. An den beiden Krädern entstand ein Schaden von je ca. 6.000 Euro. Das alles kümmerte den 41-Jährigen allerdings nicht. Er setzte seine Fahrt unbeeindruckt auf der B10 in Richtung Ulm fort.

Auf der Höhe von Dornstadt überholte der Seat auf der Richtungsfahrbahn Ulm einen vorausfahrenden VW Golf. Der 41-Jährige scherte nach dem Überholvorgang zu früh wieder nach rechts ein. Die beiden Autos berührten sich deshalb. Sie kamen ins Schleudern und überschlugen sich mehrmals. Der Seat prallte dabei gegen zwei Bäume. Auf Grund der Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und auf die Richtungsfahrbahn Geislingen geschleudert. Zum Glück erlitten der 41-Jährige und der 37-jährige Golf-Fahrer sowie dessen 32 Jahre alter Beifahrer nur leichte Verletzungen. Sie alle wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Ein nachfolgender 21 Jahre alter Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und überfuhr mehrere Trümmerteile. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von ca. 40.000 Euro. Da bei dem Unfallverursacher der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Da der 41-Jährige psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Während der Unfallaufnahme war die B10 in Richtung Ulm ca. fünf Stunden gesperrt.

Zeugen teilten der Polizei mit, dass der Seat-Fahrer auf der Fahrt zwischen Amstetten und Dornstadt mehrere Pkw überholte. Dabei wurden die Autofahrer zu Brems- und Ausweichmanövern gezwungen. Der Verkehrsdienst Mühlhausen im Täle bittet deshalb Autofahrer, die durch den Seat gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden.

