Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Falscher Prüfling leistet Widerstand

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln nach einem Vorfall am Dienstagmorgen in einem Gebäude in der Straße "Untere Wiesen" gegen einen 20 Jahre alten Mann unter anderem wegen missbräuchlicher Verwendung von Ausweispapieren und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Heranwachsende wies sich nach derzeitigem Kenntnisstand kurz vor 9 Uhr anlässlich einer theoretischen Führerscheinprüfung mit dem Ausweis eines anderen aus, was einem dortigen Mitarbeiter nicht verborgen blieb. Daraufhin wurde die Polizei zur weiteren Klärung hinzugezogen. Im Rahmen der Kontrolle des falschen Prüflings versuchte dieser die Flucht zu ergreifen und leistete in der Folge massiven Widerstand, sodass zwei Polizisten sowie ein Unbeteiligter leichte Blessuren davontrugen. Letztlich konnte der Heranwachsende vorläufig festgenommen werden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ya

