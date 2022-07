Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220706-4: Auto vor der Haustür entwendet

Erftstadt (ots)

Polizei rät Schlüssel von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen in Schutzhüllen oder -boxen aufzubewahren.

Eine 38-jährige Erftstädterin hat am Dienstagmorgen (5. Juli) den Diebstahl ihres Ford S-Max gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete ein unbekannter Täter das in einer Einfahrt am Haus geparkte Fahrzeug durch Überbrückung eines Funksignals des Fahrzeugschlüssels.

Gegen 1.30 Uhr begab sich der Täter zu dem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Rohmedräjerstraße. Dort öffnete er nach derzeitigem Sachstand den Ford und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Mann soll mit einem dunklen Kapuzenpullover und hellen Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Täter geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Die Polizei rät:

Legen Sie Fahrzeugschlüssel im Haus nie an der Haustür oder in der Nähe ihres Fahrzeugs ab bzw. schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen, wie Aluminiumhüllen oder -boxen ab. So können die Diebe das Signal des Funkschlüssels nicht über längere Strecken übertragen. Testen Sie, ob die Hülle oder die Box das Öffnen ihres Wagens verhindert. So haben auch Diebe keine Chance. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell