POL-REK: 220706-3: Unbekannte versuchten Seniorin auszurauben - Zeugensuche

Bergheim (ots) - In Bergheim haben Polizisten am späten Montagabend (4. Juli) einen mutmaßlichen Ladendieb in einem Einkaufszentrum festgenommen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen. Laut ersten Erkenntnissen habe ein Zeuge gegen 20.45 Uhr beobachtet, wie eine dunkel gekleidete Person Ware in einen Beutel legte und diesen über eine Kassenabsperrung eines Verbrauchermarkts an der ...

