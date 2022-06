Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Folgemeldung zur Sicherstellung einer Cannabisplantage: 30-jähriger Beschuldigter in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Wie bereits polizeilich berichtet, hatte die Polizei nach der Sicherstellung einer Cannabisplantage mit 1000 Pflanzen und fünf Kilogramm bereits geerntetem Marihuana in Unna am Dienstag (28.06.2022) einen Beschuldigten festgenommen.

Der 30-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch (29.06.2022) einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

