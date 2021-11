Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher +++ Frau geschlagen +++ Brand +++ Graffiti +++ Unfall mit E-Scooter +++ Arbeitsmaschinen beschädigt +++ Spiegelgläser gestohlen +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher im Rheingauviertel,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Gabriele-Münter-Straße, Donnerstag, 04.11.2021, 16:15 Uhr bis Donnerstag, 04.11.2021, 18:30 Uhr

(ll) Am Donnerstag wurde im Wiesbadener Rheingauviertel in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Nach ersten Feststellungen wurde in der Gabriele-Münter-Straße zwischen 16:15 Uhr und 18:30 Uhr ein Fenster zu einer Wohnung aufgehebelt. Unbekannte Täter hatten anschließend die Wohnräume durchsucht und Wertgegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro entwendet. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Frau geschlagen und geflüchtet,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Kaiser-Friedrich-Ring, Donnerstag, 04.11.2021, 22:05 Uhr

(ll) Im Rheingauviertel kam es am Donnerstagabend zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 45-jährigen Frau. Die Geschädigte gab an, dass sie gegen 22:05 Uhr den Kaiser-Friedrich-Ring entlanggelaufen sei, als eine unbekannte männliche Person sie geschlagen und beleidigt habe. Anschließend soll der Mann in unbekannte Richtung getürmt sein. Der Täter sei über 50 Jahre alt, zwischen 175cm und 180cm groß gewesen und habe einen dunklen Teint gehabt. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans gewesen sein. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 zu melden.

3. Brand einer Mülltonne,

Wiesbaden, Biebrich, Hagenauer Straße,

Donnerstag, 04.11.2021, 19:20 Uhr

(ll) Unbekannte Täter zündeten vergangenen Donnerstag gegen 19:20 Uhr eine Großraummülltonne in der Hagenauer Straße an. Die Mülltonne konnte gelöscht werden, bevor das Feuer auf die umliegenden Gebäude übergreifen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345 - 0 entgegen.

4. Bus mit Graffiti besprüht,

Wiesbaden, Kastel, Jakob-Schick-Straße,

Mittwoch, 03.11.2021, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 04.11.2021, 18:20 Uhr

(ll) Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend in Kastel einen Reisebus mit Farbe. An dem in der Jakob-Schick-Straße geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

5. Unfall mit E-Scooter führt zu Widerstand,

Wiesbaden, Mitte, Kaiser-Friedrich-Platz, Freitag, 05.11.2021, 03:42 Uhr

(ll) In der Nacht zu Freitag stürzte ein alkoholisierter 27-Jähriger in der Innenstadt mit seinem E-Scooter und leistete im Anschluss Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Nach ersten Feststellungen war der Fahrer des Rollers gegen 03:40 auf dem Kaiser-Friedrich-Platz gestürzt. Eine hinzugezogene Streife stellte Hinweise auf einen Alkoholkonsum fest und führte einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 1,5 Promille anzeigte. Als der 27-Jährige im Anschluss zwecks einer Blutentnahme auf das Revier gebracht werden sollte, leistete dieser Widerstand gegen die beiden eingesetzten Polizisten. Mit der Unterstützung weiterer Streifen konnte der Beschuldigte schließlich zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf das 1. Polizeirevier in Wiesbaden gebracht werden.

6. Arbeitsmaschinen auf Baustelle beschädigt,

Wiesbaden, Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, Mittwoch, 03.11.2021, 19:50 Uhr bis Donnerstag, 04.11.2021, 07:05 Uhr

(ll) Einen Schaden von ca. 8.000EUR verursachten unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf einer Baustelle in Dotzheim. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter zwischen 19:50 Uhr und 07:05 Uhr in die Baustelle ein und beschädigten mit Ziegelsteinen mehrere Arbeitsmaschinen sowie -materialien. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 zu melden.

7. Spiegelgläser gestohlen,

Wiesbaden, Dotzheim, August-Bebel-Straße, Mittwoch, 03.11.2021, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 04.11.2021, 08:10 Uhr

(ll) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag machten sich Diebe an einem Pkw in Dotzheim zu schaffen. Nach Angaben des Geschädigten, wurden zwischen 20:00 Uhr und 08:10 Uhr die Außenspiegel seines in der August-Bebel-Straße geparkten BMW entwendet worden. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 zu melden.

8. Fahrraddiebstahl

Wiesbaden, Rheingauviertel, Gabriele-Münk-Straße, Mittwoch, 03.11.2021, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 04.11.2021, 07:30 Uhr

(ll) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Rheingauviertel drei E-Bikes aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet. Die Täter verschafften sich zwischen 22:00 Uhr und 07:30 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhaues in der Gabriele-Münk-Straße. Von dort entwendeten sie insgesamt drei E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro. Es handelt sich hierbei um ein grau-goldenes Bike der Marke Scott, ein sandfarbenes Cube Bike und ein Rad der Marke Urban Arrow. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2440 zu melden.

9. Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

