POL-WI: Gasgeruch löst Polizeieinsatz aus +++ Zeugensuche nach räuberischer Erpressung im Rheingauviertel +++ Diebstahl aus einem Garten +++ Diebstahl aus Pkw +++ Verletzte nach Unfall auf der A 66

Wiesbaden (ots)

1. Gasgeruch löst Polizeieinsatz aus,

Wiesbaden, Biebrich, Kasteler Straße,

Mittwoch, 03.11.2021, 09:20 Uhr

(ll) Am Mittwochmorgen wurde ein verdächtiger Gasgeruch in Biebrich gemeldet, was zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei führte. Gegen 09:20 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Kasteler Straße aus, da von Passanten ein auffälliger, nach Gas riechender Geruch gemeldet wurde. Die Ursache des Gasgeruchs, eine Sickergrube, konnte von der Feuerwehr lokalisiert und das Problem behoben werden. Es kam zu keiner Zeit zu einer Gefährdung der umliegenden Anwohnerinnen oder Anwohner. Die Kasteler Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

2. Zeugensuche nach räuberischer Erpressung im Rheingauviertel,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Friedrich-Naumann-Straße, Mittwoch, 03.11.2021, 18:35 Uhr

(ll) Im Rheingauviertel kam es am Mittwochabend zu einem Raub zum Nachteil eines 21-Jährigen. Nach Angaben des Geschädigten, habe sich dieser gegen 18:35 Uhr verfahren und sei mit seinem schwarzen Opel in einem Feldweg in der Nähe einer Kleingartenanlage in der Friedrich-Naumann-Straße gelandet. Dort sei er von drei unbekannten Männern mit einem Elektroschocker bedroht worden. Die Täter hätten ihn erst aufgefordert auszusteigen und in der Folge seine Wertgegenstände auszuhändigen. Nachdem der 21-Jährige den Aufforderungen nachgekommen war, seien die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung geflohen.

Die drei unbekannten Täter sollen minderjährig gewesen, ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt und eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Bekleidet sollen sie mit blauen Jeanshosen gewesen sein sowie zwei von ihnen mit einer schwarzen Jacke.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bitte Hinweise zu dem Tatgeschehen oder den Tätern unter der (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Diebstahl aus einem Garten,

Wiesbaden, Biebrich, Elise-Kirchner-Straße, Mittwoch, 03.11.2021, 16:55 Uhr (ll) Gestern Nachtmittag wurden aus einem Garten in Biebrich mehrere Gartenwerkzeuge entwendet. Wie eine Zeugin berichtete, habe ein unbekannter Mann den Garten in der Elise-Kirchner-Straße gegen 16:55 Uhr betreten, sich mehrere Werkzeuge geschnappt und soll anschließend getürmt sein. Der Dieb sei etwa 25 - 35 Jahre alt gewesen, etwa 175cm groß und habe einen dunklen Teint gehabt. Bekleidet soll er mit einer beigen Kapuzenjacke und einer schwarzen Hose gewesen sein.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540 entgegen.

4. Diebstahl aus Pkw,

Wiesbaden, Dotzheim, Wenzel-Jaksch-Straße, Mittwoch, 03.11.2021, 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(ll) In Wiesbaden-Dotzheim wurde Mittwochvormittag eine Handtasche aus einem Pkw gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen stand der grüne Opel-Corsa zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Waldparkplatz in der Wenzel-Jaksch-Straße, als ein oder mehrere unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Opels einschlugen und die Handtasche samt Geldbörse entwendeten. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR. Täterhinweise liegen nach derzeitigem Ermittlungstand noch nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2340 zu melden.

Autobahnpolizei

5. Verletzte nach Unfall auf der A 66,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Mittwoch, 03.11.2021, 14:24 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der A66 bei Nordenstadt wurden am Mittwoch zwei Menschen leicht verletzt. Eine 19-Jährige befuhr die A66 von Frankfurt in Richtung Rüdesheim, als sie kurz vor Nordenstadt auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Mercedes verlor. Das Fahrzeug prallte zweimal in die Mittelschutzplanke und wurde wieder nach rechts abgewiesen. Die 19-Jährige und ihr Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer eines nachfolgendes PKW leistete erste Hilfe und verständigte die Autobahnpolizei. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der linke von drei Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt werden.

