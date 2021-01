Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/ Landkreis Konstanz) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (09.01.2021)

KonstanzKonstanz (ots)

Am Donnerstag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein vor dem Anwesen Bücklestraße 11 in Konstanz geparkter Mercedes Benz A 180 Farbe schwarz beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte neben dem Mercedes Benz geparkt und offensichtlich beim unachtsamen Öffnen der Fahrertüre einen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro verursacht. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

