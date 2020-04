Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden- Diebstahl einer Sandsteingartenbank

Zwischen Montag, 20. April 2020, und Donnerstag, 23. April 2020, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Sandsteingartenbank sowie eine Steintaube von einem Firmengelände einer Steinmanufaktur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta/ Langförden- Versuchter Einbruch in Lagerraum

Zwischen Freitag, 24. April 2020, 19.00 Uhr, und Samstag, 25. April 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Repker Straße zu einem versuchten Einbruch bei einer dortigen Landwirtschaftskammer. Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Tür zu einem Lagerraum aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen misslang dies dem Täter. Es sind keine Gegenstände entwendet worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage- Hecke geriet in Brand, Wintergarten beschädigt

Am Montag, 27. April 2020, gegen 17.55 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Hövel zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Zypressenhecke in Brand. Aufgrund vorherrschendes Windes wurden die Flammen in Richtung eines angrenzenden Wintergartens gedrückt. Durch die enorme Hitze zersprang die Verglasung des Wintergartens. Zudem kam es zu einer Verschmelzung der Plastikverkleidung des Wintergartens. Durch die freiwillige Feuerwehr Dinklage, welche mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es zu keinem Personenschaden gekommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 27. April 2020, gegen 15.58 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Lohner Straße/ Hagener Ringstraße ein Verkehrsunfall. Ein 28jähriger PKW-Fahrer aus Vechta beabsichtigte von der Lohner Straße nach links in die Hagener Ringstraße abzubiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende 43jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei der die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 27. April 2020, gegen 21.07 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Dornbusch/ Im Kühl zu einem Verkehrsunfall. Ein 19jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt befuhr die Straße Im Kühl in Richtung der Straße Dornbusch. Nach bisherigen Erkenntnissen war der PKW-Fahrer aufgrund der Bedienung eines Handys abgelenkt und erkannte das Ende der Straße zu spät, sodass dieser auf der gegenüberliegenden Straße gegen eine Straßenlaterne und einen Stromverteilerkasten fuhr. Beim dem Verkehrsunfall wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt. An der Straßenlaterne und am Stromverteilerkasten entstand erheblicher Sachschaden, am PKW entstand Totalschaden. Die Schadenhöhe beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell