Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldbg.) - Diebstahl eines Motorrades Am Mittwoch, 25. Mai 2022, kam es gegen 12:00 Uhr in der Nelkenstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einer Garage ein Motorrad der Marke Honda, Modell CBR300, in der Farbe schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-924700) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ...

