POL-GT: Zwei Alleinunfälle in Halle und Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Halle (FK) - Donnerstagabend (26.08.) ereigneten sich an der Münsterlandstraße in Gütersloh und am Steinweg in Halle Alleinunfälle.

Um 18.20 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus Harsewinkel mit ihrem Fahrrad den Seitenstreifen der Münsterlandstraße in Richtung Brockhäger Straße. Ca. 150 Meter vor der Einmündung Ellernhagen stieß sie vermutlich gegen einen Leitpfosten und fiel zu Boden. Dabei verletzte sie sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Gegen 22.15 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau den Steinweg mit ihrem Pedelec in Richtung Berghagen, als sie derzeitigem Erkenntnisstand nach aus unbekannter Ursache heraus stürzte und sich dabei schwer verletzte. Zeugen fanden die auf dem Boden liegende Frau vor und informierten den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau aus Werther in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell