POL-BOR: Bocholt - Randalierer stören Krankenhausbetrieb

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wessum, Kirchplatz Unfallzeit: 15.10.22, 21.35 Uhr Am Samstagabend wurden mehrere Zeugen gegen 21.35 Uhr auf einen Unfall am Kirchplatz aufmerksam. Der Fahrer eines Transporters war dort gegen bzw. auf eine Mauer gefahren, so dass ein Vorderreifen in der Luft hing. Der Unfallverursacher versuchte somit vergeblich, seine Fahrt fortzusetzen und ging schließlich zu Fuß davon. Die Zeugen ...

