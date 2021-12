Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0929 --Erneut Sachbeschädigung an Gerichtsgebäude--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christians-Straße Zeit: 20.12.2021 bis 21.12.2021, 16:00 Uhr bis 06:20 Uhr

Von Montag auf Dienstag zerstörten Unbekannte eine Scheibe an einem Gerichtsgebäude in Blumenthal. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei wurde am Donnerstagmorgen in die Landrat-Christians-Straße gerufen. Mitarbeiter hatten eine beschädigte Scheibe am dortigen Amtsgericht festgestellt. Unbekannte hatten das Glas an einer Eingangstür an dem denkmalgeschützten Gebäude zerstört.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: "Wer hat von Montag auf Dienstag verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht?". Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

