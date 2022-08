Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb nach Whisky-Klau festgenommen

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag, 25.08.2022, beobachtete ein Detektiv (51) in der Spirituosenabteilung eines Supermarktes in der Freiligrathstraße einen 36-Jährigen. Dieser lud Whisky-Flaschen im Wert von über 300 Euro in einen Einkaufswagen. Vermeintlich unbeobachtet steckte er diese gegen 21:50 Uhr in einer anderen Abteilung in einen Rucksack. Danach versuchte er den Kassenbereich zu durchqueren, ohne zu bezahlen. Der Detektiv hielt ihn auf und rief die Polizei. Der 36-Jährige war polizeibekannt und besaß keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Beamten nahmen den Dieb vorläufig fest und übergaben den Fall der Kriminalpolizei. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell